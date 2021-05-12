لبنان

المجذوب حدد عطلة عيد الفطر للثانويات والمدارس والمعاهد

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:09
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب المذكرة رقم 12/م/2021 حدد بموجبها عطلة عيد الفطر السعيد، وجاء فيها:

"تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، ويتوقف التعليم الحضوري ومن بعد بمساراته كافة، وذلك ابتداء من صباح يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021 ولغاية مساء يوم الأحد الواقع فيه 16 أيار 2021.

وبهذه المناسبة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم".
 
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