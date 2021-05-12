لبنان

رئاسة مجلس الوزراء: برنامج صلاة عيد الفطر في مسجد الامين

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:29
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رقم 36/م تتعلق ببرنامج صلاة عيد الفطر السعيد، وجاء فيها:

"في تمام الساعة السادسة (6,00) من صباح اول ايام عيد الفطر السعيد، يتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بموكب رسمي الى منزل صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان.

وعند الساعة السادسة والعشرة دقائق (6,10) صباحا يتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بموكب رسمي الى مسجد الامين وسط بيروت لاداء صلاة الفطر السعيد.

لذلك: تتخذ التدابير التالية:

اولا: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

ثانيا: تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حفظ الامن والنظام وتأمين السير في الاماكن والاوقات المحددة بالمذكرة المشار اليها اعلاه.

ثالثا: تؤمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة، لمثل هذه المناسبة لمواكبة دولة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ذهابا وايابا الى الاماكن المذكورة اعلاه".
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