أزمة البنزين الى حلحلة تدريجية

افاد مصدر مطلع على ملف المحروقات ومستجداته "أن مصرف لبنان أفرج عن اعتمادات باخرتين تابعتين للشركات المستوردة للنفط ترسوان قبالة الشاطئ اللبناني"، مطمئنًا" أن هذه المبادرة ستؤدي الى حل الازمة تدريجيا" . وقال "أن الأزمة سببها عدم فتح الاعتمادات، ولا دخل للشركات المستوردة للنفط أو الموزعين أو محطات البنزين بها".