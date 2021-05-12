الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات والطحين المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 11 / 5 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 10 مواطنين وسوريَين اثنين، وضبطت سيارتين و3 آليات نوع فان و4 آليات نوع بيك أب محملة بحوالي 4200 ليتر من مادة البنزين، و8000 ليتر من مادة المازوت، و13 طناً من الطحين، جميعها مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.