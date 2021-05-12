لبنان

صوت انفجار وتصاعد الدخان في بلدة جنوبية.. ماذا يحصل على الحدود؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 09:40
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افاد الاعلامي علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" أنّ صوت إنفجار أعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة بليدا الجنوبية. وقال شعيب: "صوت انفجار اعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة بليدا. لم تعرف اسباب الإنفجار بعد".

صوت انفجار اعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة #بليدا


لم تعرف اسباب الإنفجار بعد . pic.twitter.com/yjPkESYBwq

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