صوت انفجار وتصاعد الدخان في بلدة جنوبية.. ماذا يحصل على الحدود؟

افاد الاعلامي علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" أنّ صوت إنفجار أعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة بليدا الجنوبية. وقال شعيب: "صوت انفجار اعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة بليدا. لم تعرف اسباب الإنفجار بعد".

صوت انفجار اعقبه تصاعد للدخان في التلال المشرفة على مستعمرة "يفتاح" المقابلة لبلدة #بليدا



— علي شعيب || Ali Choeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 12, 2021

لم تعرف اسباب الإنفجار بعد . pic.twitter.com/yjPkESYBwq

وفي تغريدة لاحقة قال شعيب: "يرجح عدم حصول حدث أمني .. الأجواء طبيعية جدا في المنطقة. لا يوجد أي ردة فعل "إسرائيلية".