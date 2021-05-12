بيان من " القوات اللبنانية" ورد من " لبنان ٢٤"

تلقينا من الدائرة الاعلامية في" القوات اللبنانية " البيان الاتي:نشر موقع "لبنان 24"، الذي نكنّ ونحترم، في اليومين الأخيرين أخبار ا وأجواء مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بحائط مخالف في بلدة حدشيت في قضاء بشري، وتحدّث عن "الخلاف المتواصل بين اهالي بلدة حدشيت في قضاء بشري والنائب ستريدا جعجع، بسبب محاولة جعجع هدم "حائط" بناه الأهالي لدعم الطريق المؤدية الى المدافن ، فيما تعتبره جعجع غير شرعي وغير قانوني وقد يتسبب بشطب الوادي المقدس عن لائحة التراث العالمي".وتوضيحا لما أورده الموقع، نؤكد على الوقائع الآتية:أولا، من صنّف الحائط المشار إليه بأنّه مخالف ليس النائب ستريدا جعجع، بل مديرية الآثار في وزارة الثقافة التي أصدرت قرارًا اعتبرت فيه أنّ هذا الحائط مخالف وقد يتسبّب بشطب الوادي المقدّس عن لائحة التراث العالمي ويجب إزالته، وبالتالي الخلاف هو بين بعض أهالي حدشيت وبين مديرية الآثار، وليس بين بعض الأهالي والنائب جعجع.ثانيا، إنّ الحائط المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بطريق المدافن التي قامت النائب جعجع بنفسها في المساهمة بإنشائها، ولكن بعض الأهالي ولغاية في نفس يعقوب قاموا بتشييد حائط اسمنتي في إطار الوادي المقدس، مخالفين بذلك القوانين المرعية الاجراء كلّها ومخططات وزارة الثقافة وقوانين الاونيسكو، الامر الذي رفضته وزارة الثقافة وأصدرت قرارها بهدمه.ثالثًا، إنّ "القوات اللبنانية" ونوابها في المنطقة وفي طليعتهم النائب جعجع قد حرصوا منذ استلامهم زمام المسؤولية النيابية في العام 2005 وحتى اللحظة على تطبيق القوانين بدقة وشفافية وعدالة مطلقة في كل ما يتعلق بقضاء بشري، الأمر الذي ينسحب على هذا الحائط وضرورة تطبيق القانون لإزالته، خصوصًا أنّ هناك قرارًا من مديرية الآثار ووزراة الثقافة واضح المعالم على هذا المستوى.رابعًا، إنّ نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحاق يحرصان تمام الحرص على مصلحة كل مواطن في كل قرية من قرى القضاء، كما يحرصان على فعل أي شيء لإبقاء الوادي المقدس على لائحة التراث العالمي لما في ذلك من أهمية قصوى معنوية، وروحية، وثقافية، وحضارية، واقتصادية، وسياحية، خصوصًا أنّ إبقاء الوادي المقدّس على لائحة التراث العالمي، مع الأخذ في الاعتبار بأنّه مأهول، سيحوِّل القرى المحيطة، وفي طليعتها حدشيت، الى مقصد للزوار والسواح من انحاء لبنان والعالم كافّة، وسيؤدي حكمًا الى حركة اقتصاديّة كبيرة في حدشيت وإلى بحبوحة، وسيشكّل مورد عيش في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، لا سيّما في ظلّ هذه الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المذرية.خامسًا، إنّ نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحاق يضعان في رأس أولويّتهما إبقاء الأهالي متجذرين في أراضيهم وقراهم بدلا من النزوح الى الساحل طلبًا لوظيفة من هنا أو من هناك، ولذلك، فإنّ تحويل الوادي المقدّس إلى مورد عيش أساسي يؤدي إلى تحقيق أربعة أهداف دفعة واحدة:- إبقاء الأهالي في أرضهم.- إبقاء العائلات مجموعة.- توفير فرص عمل.- تنمية المنطقة.مع الأخذ في الاعتبار الى أّنه في زمن كورونا وانهيار العملة، قد تحوّلت السياحة من خارجية إلى داخلية، أي داخل لبنان، الأمر الذي يجب الاستفادة منه لتسليط الضوء أكثر فأكثر على قضاء بشري وواديها المقدّس؛ فضلا عن فرصة أهالي القضاء باستثمار هذا الوضع إيجابًا بما في ذلك من خدمة لهم ولمنطقتهم الحبيبة.رد " لبنان ٢٤"تعقيبا على بيان الدائرة الاعلامية في " القوات اللبنانية "يهم " لبنان ٢٤" ان يوضح الاتي:اولا: نحن لسنا طرفا في النزاع القائم بشأن حائط حدشيت وان ما نشرناه في مقال الامس ليس "معلومات مغلوطة وغير دقيقة" كما ورد في البيان ، بل معلومات دقيقة جدا ومعروفة، وقد عرضنا وجهتي نظر الطرف المؤيد لبناء الحائط والطرف المعارض له، وصودف ان سعادة النائب ستريدا جعجع كانت عبرت قبل ايام بنفسها عن معارضتها للموضوع وسجلت ملاحظاتها في تصريح مكتوب( ونشرناه في الموقع كاملا) .ما اوردناه هو مقال صحافي متوازن وموثق ، ومن حقنا المهني الاضاءة على اي قضية تطرح وتبيان كل تفاصيلها.مع كامل تقديرنا لبشري واهلها وفاعلياتها ونوابها.