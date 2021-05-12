لبنان

جمعية تجار صيدا مهنئة بالفطر السعيد: لتأليف حكومة انقاذية

Lebanon 24
12-05-2021 | 09:54
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صدرعن جمعية تجار صيدا وضواحيها البيان التالي :

يتقدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري لـ" جمعية تجار صيدا وضواحيها " من الزملاء التجار والقطاع التجاري في المدينة ومن اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصةً بأسمى آيات التهنئة والمعايدة بحلول عيد الفطر السعيد ، الذي يحل هذا العام وسط أفق سياسي واقتصادي مسدود ، وفي ظل أزمات مالية ومعيشية واجتماعية تستنزف ما تبقى من مقدرات لدى الناس.

في هذه الظروف البالغة الصعوبة ، يفقد العيد بهجته ولا يبقى منه الا تبادل التهاني والأمنيات بأن تحل اعيادنا القادمة على بلدنا الحبيب وقد تخطى هذه المرحلة الخطيرة وتغلب على كل ما يعيق استعادته لتوازنه ، وان يلهم  الله تعالى المسؤولين الى تأليف حكومة انقاذية تخرج البلد من لجة الأزمات المتلاطمة الى بر الأمان الاقتصادي والاجتماعي والصحي .

وندعو الله عز وجل ان يعيد هذا العيد المبارك على الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات متوجهين بتحية اجلال واكبار لأهلنا الصامدين والمرابطين والمقاومين في القدس وغزة  في تصديهم للعدوان الاسرائيلي المستمر على الأرض والإنسان والهوية والمقدسات الفلسطينية . 

 
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