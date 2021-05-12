اتفاقية تعاون بين اليسوعية و SIREN ASSOCIATES لإطلاق برنامج لتدريب الطلاب داخل مؤسسات الدولة

وقعت جامعة القديس يوسف في بيروت ومؤسسة Siren Associates، اتفاقية تعاون هي الأولى من نوعها، تهدف إلى إطلاق برنامج تدريبي لطلاب الجامعة داخل مؤسسات الدولة تشرف عليه لجنة توجيهية من هيئة التدريس في الجامعة، وبالتعاون مع التفتيش المركزي.وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها البروفسور سليم دكاش اليسوعي وعن المؤسسة مديرها التنفيذي جوناثان مكاير ممثلا بمارك معوض، في حضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وأعضاء اللجنة التوجيهية وهم عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة لينا غناجة، مدير معهد العلوم السياسية كريم إميل بيطار، رئيسة معهد باسل فليحان المالي واستاذة مادة الحوكمة والإدارة العامة لمياء المبيض بساط، ومديرة معهد العلوم السياسية سابقا ومديرة الدراسات في مؤسسة Siren Associates الدكتورة كارول الشرباتي. كما حضر مديرو الكليات والخريجون والطلاب الذين انضموا إلى الحفل من خلال تطبيق زوم.دكاشوشدد رئيس الجامعة على "اهمية دور الشباب في المجتمع، بالاضافة الى الدور الذي لعبته مجموعة من الشباب المتخرجين في انخراطها في العمل الاداري في القطاع العام وخاصة مع التفتيش المركزي، مع تحقيق نتائج ملموسة من خلال العمل الرقمي والتكنولوجيا".عطيةمن جهته، أكد رئيس التفتيش المركزي ان "الثروة المهمة للبنان تكمن في شبابه وفي كيفية استثمار هذه الطاقة في القطاع العام في وجه كل التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد"، لافتا الى ان "التجربة الاولى التي خاضها التفتيش المركزي بالشراكة مع خريجي جامعة القديس يوسف في العام السابق، يتم قطف ثمارها اليوم مع تسجيل نجاح بارز من خلال منصة Impact، وان الاعداد لاشراك مجموعة ثانية سيؤدي الى المساهمة في إنجازات جديدة مبنية على رؤية شبابية".البرنامجوأوضح بيان للجامعة، أن "برنامج Youth4governance يهدف إلى تعريف الطلاب بالمبادىء والقضايا المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات الفاعلة، وتشجيعهم على المساهمة عمليا في تعزيز قدرات هذه المؤسسات، وإلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ما يساهم في تغيير الصورة النمطية التي يتمسك بها البعض".وأشار الى أن "هذه المبادرة تلقى الدعم من التفتيش المركزي الذي سيوفر عددا من فرص التدريب للتلامذة المهتمين بالمساهمة في تطوير منصة IMPACT. ومن المعروف أن هذه المنصة التي أطلقها التفتيش المركزي صارت محورا للحوكمة الإلكترونية ولتطوير أداء الإدارات العامة، وخلق قنوات تواصل، ومكننة آليات العمل الرقابية. وسوف ينضم إلى المبادرة إدارات ومؤسسات أخرى من شركاء المنصة، إضافة إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي".ولفت الى أن "المبادرة تقدم 20 فرصة تدريب بدوام كامل لمدة شهرين، وعلى مرحلتين، الأولى من شهر حزيران إلى شهر آب، والثانية من شهر تموز إلى شهر أيلول، إلى طلاب من اختصاصات التكنولوجيا والاتصالات والعلوم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الذين أنهوا عامهم الدراسي الثاني".وذكر أنه "يواكب المتدربين مجموعة من متخرجي جامعة القديس يوسف في بيروت الذين يعملون حاليا في مجال تطوير السياسات العامة في مؤسستي Siren Associates وSiren Analytics، بإشراف ومتابعة أكاديمية من قبل أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، يوقع على العقد ويقدم التوجيهات الموضوعية والمتابعة، ويتحقق من النتائج. إضافة إلى ذلك، يكتسب الطالب 4 أرصدة وفقا للنظام الأوروبي لتحويل وتجميع الأرصدة ECTS، وبدل يومي، وشهادة إتمام البرنامج، ومجموعة من المعلومات والمهارات".