في بيروت محطات مخالفة... وهذه هي النتيجة (صور)



أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان:

تنفيذاً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، و استكمالاً للجولات الفجائية التي قامت بها بلدية بيروت أمس على عدد من محطات المحروقات في مدينة بيروت للتأكد من عدم احكتارها لمادة البنزين.

واصلَ مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت جولاتهم اليوم على عدد من محطات المحروقات في العاصمة، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة وفوجيّ اطفاء وحرس مدينة بيروت، للتأكد من عدم احتكار تلك المحطات لمادة البنزين أو امتناعها عن بيعها للمواطنين.

حيث تم تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المحطات التي رفعت خراطيمها رغم توفر مادة البنزين لديها و تم اجبارها على تشغيل خراطيمها وتزويد سيارات المواطنين بالبنزين.



كما تم تنظيم محضر ضبط لإحدى محطات الوقود لمخالفتها مضمون بلاغ محافظ بيروت الذي منع بموجبه محطات الوقود في بيروت بيع وتعبئة القوارير البلاستيكية(غالونات)، كونها مواد سريعة الاشتعال وتؤدي لحرائق وكوارث تهدد السلامة العامة، بعدما ضبط بداخل تلك المحطة كمية من تلك القوارير كانت مخزنة بطريقة غير مرئية بهدف بيعها في السوق السوداء للمواطنين، وتمت مصادرتها.