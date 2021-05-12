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لبنان
مراد: تحية لأبطال فلسطين الذين يتصدون لإرهاب العدو الصهيوني
Lebanon 24
12-05-2021
|
10:25
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أصدر المكتب الإعلامي للوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد البيان التالي:
في الوقت الذي ظن البعض فيه ان القضية الفلسطينية قد انتهت وان عصر المقاومة قد ولى وان التطبيع اصبح امراً واقعاً سيفرض على الوطن العربي عاجلاً ام اجلاً، خرجت فلسطين كعادتها تشمخ عزة وكرامة وتعيد بوصلة الصراع الى مكانه الصحيح، فالرد على كل الإتفاقيات والغطرسة والتبجح الصهيوني أتى من قلب القدس وكافة المدن الفلسطينية بأيدي الشباب والمقاومين الذين سطروا ويسطرون أسمى آيات البطولة والكفاح في وجه كيانٍ غاصب محتل يتقن فنون الإرهاب، حيث نجحت عزيمة المقاومة بفرض معادلات جديدة في المواجهة تبدأ بربط غزة بالقدس ولا تنتهي بسقوط ما يسمى أسطورة القبة الحديدية وصياغة ساعة توقيت جديدة تضبطها سواعد المقاومين.
ان ما يجري اليوم في فلسطين المحتلة يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن العدو لا يفهم الا لغة القوة ولا يتراجع الا بإرادة المقاومين الاحرار، فالأحداث الحاصلة والخسائر التي يتكبدها العدو الصهيوني أكدت لجميع المشككين بجدوى وقدرات المقاومة أنها وبما تسطره اليوم من بطولة ومن تطور نوعي في طريقة المواجهة تبقى الخيار الأوحد للإنتصار والدفاع عن حقوقنا المشروعة وتؤكد مقولة المعلم جمال عبد الناصر بأن "الحق بغير القوة ضائع وأن أمل السلام بغير إمكانية الدفاع عنه إستسلام وأن المبادئ بغير مقدرة على حمايتها أحلام مثالية مكانها السماء."
كل التحية إلى شعبنا الصامد والمجاهد في فلسطين ومقاومته وإلى شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج الذي يقف اليوم خلف صواريخ وحجارة وزنود المقاومة داعماً ومستبشراً بنصر قريب ومؤكداً أن كل محاولات كي الوعي قد فشلت وستتحطم أمام أسوار مدينة القدس ومنازل حي الشيخ جراح، وما النصر إلا صبر ساعة ولا غالب إلا الله.
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