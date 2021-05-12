غادر منزله في قب الياس ولم يعد... هل رأيتم مصعب عبد القادر الأحمد؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تعيد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تعميم صورة القاصر المفقود:مصعب عبد القادر الأحمد (مواليد 2005، سوري)الذي غادر بتاريخ 14-10-2020، منزل ذويه في بلدة قب الياس - البقاع، ولم يعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.