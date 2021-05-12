الجيش: تنفيذ تمرين تكتي مشترك مع الجيش الفرنسي

نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الفرنسية Languedoc، تمريناً تكتياً في عرض البحر قبالة شاطئ بيروت، حول رصد سفينة مشبوهة واعتراضها وتنفيذ تشكيل بحري، وذلك في إطار التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي.