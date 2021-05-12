23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قاطيشه: لإعادة إنتاج سلطة جديدة تتولى عملية الإنقاذ
Lebanon 24
12-05-2021
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي في مقر المطرانية ببرمانا، وضم الوفد النواب: وهبي قاطيشه، بيار بو عاصي، أنيس نصار، عماد واكيم، وإدي أبي اللمع، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، وممثل المكتب لدى الروم الأرثوذكس زياد شماس.
وتحدث قاطيشه فلفت إلى أن "الزيارة تأتي من ضمن الجولة التي يقوم بها وفد التكتل على المسؤولين الروحيين، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتبادل الآراء حول الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي يعاني منها المواطنون".
واعتبر أن "الفاعليات الروحية هي على تواصل مباشر مع الناس المتألمين من هذه الأوضاع، وخصوصا المطران موسي الذي يحاول جاهدا، ضمن إمكاناته، التخفيف من عبء هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين".
وأوضح أنهم "بينوا لسيادته الأسباب السياسية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمات وإحجام المنظومة الحالية الحاكمة عن معالتجها، لا بل مسؤوليتها في تراكم وتفاقم الأوضاع الإجتماعية"، مذكرا ان "القوات حذرت مرارا وتكرارا في مراحل سابقة من خطورة الوضع. كما حاولت قبل الثورة إقناع هذه المنظومة بإعادة تصويب البوصلة للانقاذ، قبل أن يدركنا الإنفجار الكبير، الا انها استمرت في تهديم أسس الدولة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وشدد على أنه "لا يمكن لهذه المنظومة، التي يسيطر عليها حزب الله والتيار الوطني الحر أن تنقذ لبنان من الأخطار التي أوقعته فيها"، وقال: "انطلاقا من هذا الواقع الأليم، ترى القوات اللبنانية أنه يجب العودة إلى الشعب لإعادة إنتاج سلطة جديدة تتولى هي عملية الإنقاذ. ومن هنا، مطالبتها الدائمة بعد ثورة 17 تشرين بانتخابات نيابية مبكرة في أسرع ما يمكن، لإنتاج هذه السلطة بدءا من انتخاب مجلس نيابي جديد، ورئيس جمهورية جديد، وصولا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج لبنان من أزماته الحالية ووضعه على سكة الإنقاذ وإعادته إلى ممارسة دوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي والدولي".
وتمنى من الجميع "ملاقاتهم على هذا الطرح، لتخفيف معاناة المواطنين وإنقاذ لبنان".
تابع
الأكثر قراءة
فاجعة تهزّ الأشرفية.. "جو" ابن الـ19 عاماً يموت في المسبح (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. "جو" ابن الـ19 عاماً يموت في المسبح (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحضّر مفاجأة
Lebanon 24
عون يحضّر مفاجأة
01:15 | 2021-05-12
12/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
14:16 | 2021-05-11
11/05/2021 02:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
13:34 | 2021-05-11
11/05/2021 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
05:00 | 2021-05-12
12/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:20 | 2021-05-12
البطاقة التمويلية في "خبر كان".. هذا ما سيحصل بعد العيد!
12:41 | 2021-05-12
تضامنًا مع الشعب الفلسطيني...وقفة لـ"الشعبي الناصري" أمام قلعة صيدا
12:31 | 2021-05-12
رسالة من نجم لنقابة الأطباء ... هذا ما جاء فيها
12:07 | 2021-05-12
الراعي اطلع من غريو على اجواء لقاءات لودريان
12:00 | 2021-05-12
هل لـ"حزب الله" مصلحة في فتح جبهة الجنوب مع إسرائيل في هذا التوقيت؟
11:49 | 2021-05-12
الجيش: تنفيذ تمرين تكتي مشترك مع الجيش الفرنسي
فيديو
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
Lebanon 24
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
11:00 | 2021-05-12
12/05/2021 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact