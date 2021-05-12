تضامنًا مع الشعب الفلسطيني...وقفة لـ"الشعبي الناصري" أمام قلعة صيدا

نظم "التنظيم الشعبي الناصري" وقفة أمام قلعة صيدا البحرية، "تضامنا مع الشعب الفلسطيني المنتفض، ومع المقاومين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل استعادة أرضهم المسلوبة من العدو الصهيوني".وحيا المشاركون "جهود الأبطال في القدس وكل فلسطين الذين يخوضون معركة شرسة ضد جنود الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، في ظل صمت عربي ودولي أمام ما يجري".وتخلل الوقفة رفع علم فلسطين على القلعة البحرية، وإحراق علم العدو الإسرائيلي.