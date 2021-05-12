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لبنان
في مستشفى الحريري...32 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات
Lebanon 24
12-05-2021
|
13:09
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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 300
AstraZeneca: 256
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 248 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 64
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1139 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32
- حالات وفاة: 0
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182".
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