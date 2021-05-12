لبنان

أسلحة ومواد مخدرة في هذه المنطقة...توقيف شخصين ينقلان كميات كبيرة من الأموال

Lebanon 24
12-05-2021 | 13:22
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أعلنت بلدية الشويفات، في بيان، "توقيف سيارة تنقل كميات كبيرة من الأموال، وضبطت في داخلها سلاحًا ومواد مخدرة، في إطار حفظ الأمن والأمان في المدينة".

وأشارت إلى أنه "خلال قيام عناصر من شرطة وحرس البلدية بالدوريات المعتادة، ليل أمس الثلثاء، تم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصان، فتم توقيفها وضبط في داخلها مسدس حربي وأوراق نقدية بكميات كبيرة بالعملة اللبنانية تقدر بحوالى 262 مليون ليرة لبنانية، وبالعملة الأجنبية دولار ويورو، ومنها مزور، ومواد مخدرة. وعملت العناصر على توقيفهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات الأمنية المختصة، وفقا للأصول لإجراء المقتضى القانوني في حقهما".
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