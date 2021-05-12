22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أسلحة ومواد مخدرة في هذه المنطقة...توقيف شخصين ينقلان كميات كبيرة من الأموال
Lebanon 24
12-05-2021
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بلدية الشويفات، في بيان، "توقيف سيارة تنقل كميات كبيرة من الأموال، وضبطت في داخلها سلاحًا ومواد مخدرة، في إطار حفظ الأمن والأمان في المدينة".
وأشارت إلى أنه "خلال قيام عناصر من شرطة وحرس البلدية بالدوريات المعتادة، ليل أمس الثلثاء، تم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصان، فتم توقيفها وضبط في داخلها مسدس حربي وأوراق نقدية بكميات كبيرة بالعملة اللبنانية تقدر بحوالى 262 مليون ليرة لبنانية، وبالعملة الأجنبية دولار ويورو، ومنها مزور، ومواد مخدرة. وعملت العناصر على توقيفهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات الأمنية المختصة، وفقا للأصول لإجراء المقتضى القانوني في حقهما".
تابع
الأكثر قراءة
عون يحضّر مفاجأة
Lebanon 24
عون يحضّر مفاجأة
01:15 | 2021-05-12
12/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
05:00 | 2021-05-12
12/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه نهاية صافي الديب في مسلسل "عشرين عشرين"
Lebanon 24
هذه نهاية صافي الديب في مسلسل "عشرين عشرين"
04:30 | 2021-05-12
12/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة البنزين تتصاعد... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
أزمة البنزين تتصاعد... وهذه هي الأسباب
06:00 | 2021-05-12
12/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم من دون ماكياج.. شاهدوا جمال وجهها الطفولي (صورة)
Lebanon 24
نانسي عجرم من دون ماكياج.. شاهدوا جمال وجهها الطفولي (صورة)
04:02 | 2021-05-12
12/05/2021 04:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2021-05-12
في ذكرى الانتصار على النازيين...برقية من باسيل إلى بوتين
15:24 | 2021-05-12
نقابة المحامين: ننتظر بفارغ الصبر التشيكلات القضائية الشاملة
15:10 | 2021-05-12
المشنوق: اسرائيل عجزت عن احتلال فلسطين
14:24 | 2021-05-12
النقيب المراد مهنئًا بعيد الفطر: لتوحيد الجهود لما فيه خير وطننا ونقابتنا
13:42 | 2021-05-12
المفتي الصلح: كلنا آمال بهذا الشعب وأجياله في بناء دولة قادرة عادلة
13:39 | 2021-05-12
في العقيبة...النيران تشتعل بسيارة والدفاع المدني يتحرك
فيديو
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
Lebanon 24
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
11:00 | 2021-05-12
12/05/2021 22:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 22:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 22:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact