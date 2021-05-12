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لبنان
في العقيبة...النيران تشتعل بسيارة والدفاع المدني يتحرك
Lebanon 24
12-05-2021
|
13:39
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني بالعقيبة حريقًا اندلع، مساء اليوم، داخل سيارة على طريق العقيبة البحرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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