لبنان

المفتي الصلح: كلنا آمال بهذا الشعب وأجياله في بناء دولة قادرة عادلة

Lebanon 24
12-05-2021 | 13:42
A-
A+
Doc-P-822288-637564490779353352.jpg
Doc-P-822288-637564490779353352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد الفطر السعيد، سائلًا "الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع عباداتهم وأعمالهم وأن يعيد الله شهر رمضان والعيد على الجميع في ظل أوضاع أفضل" .

وقال في تصريح:" كلنا آمال باللبنانيين رغم المعاناة والمآسي التي نعيشها، على إنقاذ لبناننا من الانهيار الذي أخذنا إليه هذا العهد، كلنا آمال بهذا الشعب وأجياله في بناء دولة قادرة عادلة".

وأضاف: "في يوم عيدنا أنظارنا نحو فلسطين الجريحة وعاصمتها القدس، وكلنا ثقة بشعبها الموحد الشجاع على التصدي لوحشية العدوان الصهيوني العنصري، سائلين الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والتثبيت لأهلنا المرابطين".

وسيؤدي المفتي الصلح خطبتي وصلاة عيد الفطر السعيد صباح غد في الجامع الأموي الكبير في بعلبك في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-05-12
15:24 | 2021-05-12
15:10 | 2021-05-12
14:24 | 2021-05-12
13:39 | 2021-05-12
13:22 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website