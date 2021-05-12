النقيب المراد مهنئًا بعيد الفطر: لتوحيد الجهود لما فيه خير وطننا ونقابتنا

صدر عن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، كتاب تهنئة في مناسبة حلول عيد الفطر السعيد، توجه فيه إلى اللبنانيين عموما وإلى زميلاته وزملائه المحامين في شكل خاص، داعيا إلى "توحيد الجهود لما فيه خير للوطن والنقابة في سبيل تعزيز دور المحامي والنقابة والمهنة وتحقيق مصالح الناس، وان تكون مناسبة خير واطمئنان للجميع، وان يحمل العيد معه الأمن والطمأنينة والهدوء والاستقرار للبنان".