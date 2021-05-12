لبنان

المشنوق: اسرائيل عجزت عن احتلال فلسطين

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:10
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غرد النائب نهاد المشنوق عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل تستطيع أن تدعي أنها احتلت سياسيا وأمنيا كثيرا من الدول العربية والإسلامية... لكنها تكتشف في كل مرة أنها عجزت عن احتلال فلسطين".
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نهاد المشنوق

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