المشنوق: اسرائيل عجزت عن احتلال فلسطين

غرد النائب نهاد المشنوق عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل تستطيع أن تدعي أنها احتلت سياسيا وأمنيا كثيرا من الدول العربية والإسلامية... لكنها تكتشف في كل مرة أنها عجزت عن احتلال فلسطين".