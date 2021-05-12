لبنان

في ذكرى الانتصار على النازيين...برقية من باسيل إلى بوتين

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:28
A-
A+
Doc-P-822317-637564554230414500.jpg
Doc-P-822317-637564554230414500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، برقية تهنئة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيها في "حلول الذكرى 76 للانتصار على النازيين" وحيا باسيل "الاتحاد الروسي شعبا وجيشا بما يمثل من تاريخ عظيم وسند لجميع أصدقاء روسيا في العالم".

وكذلك وجه باسيل برقيات تهنئة في المناسبة الى كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف، والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، و‏النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية سيرجي كيسلياك، ‏وسفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2021-05-12
17:49 | 2021-05-12
17:39 | 2021-05-12
17:16 | 2021-05-12
17:07 | 2021-05-12
17:01 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website