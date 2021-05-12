في ذكرى الانتصار على النازيين...برقية من باسيل إلى بوتين

وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، برقية تهنئة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيها في "حلول الذكرى 76 للانتصار على النازيين" وحيا باسيل "الاتحاد الروسي شعبا وجيشا بما يمثل من تاريخ عظيم وسند لجميع أصدقاء روسيا في العالم".وكذلك وجه باسيل برقيات تهنئة في المناسبة الى كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف، والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، و‏النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية سيرجي كيسلياك، ‏وسفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف.