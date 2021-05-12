مسيرة سيارة في شوارع صور منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وغزة

انطلقت مسيرة بالسيارات والدراجات النارية، مساءً من مخيمات منطقة صور، وجابت شوارع المدينة.



وتوقفت عند الكورنيش البحري رافعة الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام "حزب الله"، ومرددين هتافات مناهضة للعدو الإسرائيلي، ومنددة بالاعتداءات على القدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.