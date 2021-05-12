لبنان

مسيرة سيارة في شوارع صور منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وغزة

Lebanon 24
12-05-2021 | 16:15
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انطلقت مسيرة بالسيارات والدراجات النارية، مساءً من مخيمات منطقة صور، وجابت شوارع المدينة.

وتوقفت عند الكورنيش البحري رافعة الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام "حزب الله"، ومرددين هتافات مناهضة للعدو الإسرائيلي، ومنددة بالاعتداءات على القدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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