لبنان

"القومي": الشعب الفلسطيني سدد ضربة قاسية للمشروع الاستيطاني

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:55
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صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، بعد اجتماع مجلس العمد برئاسة ربيع بنات، بيان رأى أن "نضال الشعب الفلسطيني، سدد ضربة قاسية للمشروع الاستيطاني اليهودي، وانتصر للهوية الوطنية، ورسخ معادلات ارتباط ساحات المواجهة وحصن القدس ضد القضم والتقسيم وكشف عري سيطرة الاحتلال على الجغرافيا".

وأعلن الحزب "اعتزازه بالدماء الزكية التي روت أرض فلسطين والشهداء القادة في المقاومة الفلسطينية، ويحض أبناء شعبنا في الداخل والضفة على الثبات والصبر، ويؤكد أن القوميين الاجتماعيين في حال حرب دائمة من أجل فلسطين، بحسب ما أعلن زعيمهم وشهيد فلسطين أنطون سعاده".
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