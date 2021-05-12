ارتياح لتقليص إجراءات التعبئة العامة

أعربت جهات اقتصادية عن ارتياحها للقرار المتعلق بتقليص إجراءات التعبئة العامة، في ضوء ما حصل في الإفطارات والسحورات والمطاعم السياحية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".