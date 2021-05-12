لبنان

ارتياح لتقليص إجراءات التعبئة العامة

Lebanon 24
12-05-2021 | 17:07
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أعربت جهات اقتصادية عن ارتياحها للقرار المتعلق بتقليص إجراءات التعبئة العامة، في ضوء ما حصل في الإفطارات والسحورات والمطاعم السياحية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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