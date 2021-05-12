لبنان

مسلسل الهروب إلى الأمام مستمرّ

Lebanon 24
12-05-2021 | 17:56
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قلّلت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة من اهمية ما تروجه اوساط بعبدا عن افكار او مبادرات يزمع رئيس الجمهورية ميشال عون  طرحها قريب التحريك المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة لاجل حشر الرئيس الحريري وكشف نواياه بعدم رغبته بالتشكيل على حقيقتها.

وقالت عبر "اللواء": "ان كل ما يروج بهذا الخصوص، ما هو الا استكمالا لمسلسل هروب العهد الى الامام والاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة".

وتساءلت: لماذا ينتظر رئيس الجمهورية كل هذا الوقت الطويل منذ تكليف الرئيس الحريري ليبادر الى طرح الافكار والمخارج لازمة التشكيل، ولو أراد ذلك منذ البداية، لكان وفر على اللبنانيين كماً كبيرا من الخسائر والانهيارات المتواصلة ووضع الازمة المالية والاقتصادية على سكة الحلول المطلوبة".

وأشارت المصادر إلى ان "اللبنانيين ملوا سماع اسطوانة الشعارات والوعود البراقة للعهد  ولكنهم كانوا يحصدون العجز والخواء والفشل على انواعه، ما اوصل البلد الى حال الخراب والانهيار وتفكك المؤسسات وتحلل الادارة".

واعتبرت انه "بدل ان يتلهى فريق العهد بطرح الشعارات والتسلي بعبارات ومفردات القوة الخارقة لرئيس الجمهورية، ولو أراد بالفعل تشكيل الحكومة الجديدة، لكان تلقف من الرئيس المكلف التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه وما تزال في عهدة جوارير القصر وباشر جوجلتها والبت بها مع الرئيس المكلف بأسرع وقت ممكن"، الا انه لم يفعل واستمر بمسلسل التعطيل تحت ذرائع ومسميات ملتوية، بدءا بوحدة المعايير وحقوق المسيحيين، ومرورك بصلاحيات رئيس الجمهورية واخرا تسميات الطوائف وما الى هناك من مبررات جاهزة غب الطلب للعرقلة.

المصدر: اللواء
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