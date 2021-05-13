لبنان

رفض عروض

Lebanon 24
13-05-2021 | 01:20
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عرض في وقت سابق اكثر من نائب يدير شركات خاصة تولي انتاج الكهرباء من طريق الـ BOT  لكن عروضهم جبهت برفض المعنيين لغايات في نفس يعقوب
المصدر: النهار
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لبنان

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