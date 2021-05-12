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لبنان
حركة لافتة
Lebanon 24
12-05-2021
|
21:21
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يشهد مطار بيروت حركة لافتة للمسافرين ما بين لبنانيين قادمين لقضاء اجازة عيد الفطر واخرين لا سيما من العراق لتمضية عطلة او لغايات استشفائية
المصدر: النهار
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