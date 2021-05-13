لبنان

"لوين بدو يروح"

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:23
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نُقِل عن احد المراجع السياسية المستثناة من لقاءات وزير الخارجية الفرنسي قوله "لوين بدو يروح ما حدا غيرنا بيقدر يعطيه عقود استخراج النفط وبناء المرفأ".
المصدر: نداء الوطن
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جان ايف لودريان

لبنان

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