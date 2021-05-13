لبنان

غير واقعية

Lebanon 24
13-05-2021 | 01:24
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اعتبر خبير اقتصادي ان موازنة العام 2021 غير واقعية حيث ان قيمتها توازي قيمة الدعم المخصص للفيول والمحروقات اذا احتسبت على سعر الصرف في السوق السوداء.
المصدر: نداء الوطن
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