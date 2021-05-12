لبنان

ليقدم عون استقالته فيعتذر الحريري تلقائيا

Lebanon 24
12-05-2021 | 23:04
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كتبت "الديار": قالت مصادر مقربة من الرئيس المكلف للديار «اذا كانوا يريدون ان يعتذر الرئيس الحريري، فليستقل رئيس الجمهورية وعندها يصبح رئيس الحكومة المكلف بحكم المعتذر».

وحول العقبات التي تواجه تأليف الحكومة قالت ان الامور ما زالت على حالها، وان اوساط بعبدا تحاول دائما التعمية على الحقيقة فالمشكلة معروفة، وهي تكمن في التمسك بالثلث المعطل باشكال متنوعة. واضافت ان عون وصهره باسيل مصران على احتكار تسمية كل الوزراء المسيحيين للحصول عل اكثر من الثلث المعطل، وهذا ما حصل في الجولات والمساعي التي بذلت مؤخرا من جهات عديدة حتى من اطراف على علاقة وثيقة بالرئيس عون والتيار الوطني الحر، وان هذه الاطراف تدرك قبل غيرها ان التعطيل مصدره بعبدا والتيار وليس اي مكان او طرف آخر.

المصدر: الديار
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