"عاصفة حزم" أوروبية... بقيادة برلين!

كتب آلان سركيس في "نداء الوطن": تؤكّد مصادر ديبلوماسية وجود تباين في النظرة إلى طريقة معالجة الأزمة اللبنانية بين الألمان والفرنسيين، فالألمان يعتبرون أن كل ما يمكن فعله مع هذه الطبقة السياسية تمّ تجريبه والنتيجة أن التعطيل مستمرّ والإنهيار يتسارع.

ولا تنكر المصادر وجود هدف واحد بين باريس وبرلين بالنسبة إلى الملف اللبناني، والتباين يحصل حول طريقة العمل، لذلك فان ألمانيا تدعو إلى الحزم السريع وعدم إضاعة المزيد من الوقت لأنه لا أمل مع هذه الطبقة الحاكمة.

وتوازياً مع كل هذه المواقف، فان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمست شخصياً مدى تعنت الطبقة السياسية ورفضها إجراء إصلاح في القطاعات التي تهدر المال العام وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي استلمه وزراء "التيار الوطني الحرّ" منذ عام 2008 ولم يقم بأي خطوة إصلاحية، ورفض عرض شركة "سيمنز" ببناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية والتي زار وفد منها بيروت برفقة ميركل وقد شكل هذا الأمر أكبر دليل على اليأس الألماني من الأكثرية الحاكمة.

وأمام كل هذه الوقائع، ترى برلين أن التراخي لن يجلب إلا مزيداً من الخراب والإنهيار، وإذا إنهارت الدولة اللبنانية فان النيران ستطال القارة الأوروبية، لذلك وجب على الأوروبيين التحرّك السريع وعدم منح هذه الطبقة السياسية المزيد من الأوكسيجين للصمود.

وتلفت المصادر الديبلوماسية إلى أن لبرلين خبرات في التعامل مع أزمات كبرى مثل أزمة لبنان، وكان آخرها أزمتي اليونان وقبرص حيث تدخّل الإتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا من أجل إعادة تفعيل إقتصاد الدولتين، لذلك فالأزمة اللبنانية بحسب الألمان تحتاج إلى إصلاح سياسي ومنها يتمّ الإنطلاق من أجل الإصلاح الإقتصادي.

أبدى الألمان منذ فترة قصيرة رغبتهم في الإستثمار في لبنان شرط تأمين الإستقرار الأمني والسياسي، لكن استمرار الحكّام في ضرب مقدرات الدولة وتجويع الشعب سيدفع الإتحاد الأوروبي بقيادة برلين إلى فرض عقوبات على المعرقلين، عندها تكون بداية مسيرة عاصفة الحزم الأوروبية التي لن ترحم أحداً.