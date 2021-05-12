23
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كيف ستنعكس حرب غزة على مفاوضات ترسيم الحدود؟
Lebanon 24
12-05-2021
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": لبنانياً يبرز السؤال عن مصير المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل حول الحدود البحرية. اللافت في هذا السياق الحرص الاميركي على تحريك هذا الملف باستمرار، فبعد آخر جلسة مفاوضات انتهت الى عدم الاتفاق جاءت لافتة زيارة السفيرة الاميركية دورثي شيا لوزير الخارجية شربل وهبة، للبحث في ملف ترسيم الحدود. وتنقل مصادر سياسية معنية بالملف أن الحوار اللبناني - الاميركي حول ترسيم الحدود لا يزال يجري تحت سقف محاولات رئيس الجمهورية ميشال عون والمبعوث الاميركي ديفيد هيل لانجاحه. وتوضح المصادر ان الجانب الاميركي وخلال جلسة التفاوض الاخيرة لم يلعب دور الوسيط ويلتزم بدوره المتفق عليه، وترك الامور تجري من دون تدخله المفترض ان يتبلور في الجلسات المقبلة. وتلاحظ المصادر عينها "تعاطياً أميركياً عقلانياً" وأن شيا تحدثت مؤخراً عن تكوّن قناعة اميركية بأن عون يريد حلاً لموضوع الحدود، وان ما حصل لا يعني ان المفاوضات وصلت الى حائط مسدود.
ولكن ازاء المستجدات الميدانية كيف سيكون عليه مصير هذه المفاوضات وهل سيتم ارساء قواعد تفاوض جديدة تفيد الجانب اللبناني، خصوصاً وان اسرائيل قد تكون مجبرة على وقف عمليات التنقيب على الحدود الشمالية لما يشكله ذلك من عملية محفوفة بالمخاطر. ينتظر الوفد المفاوض القرار الاميركي بالعودة الى طاولة التفاوض انطلاقاً من الأسس التي أرساها في جلساته الاخيرة، معززاً بموقف عون وهو يأمل ان الوضع الميداني في فلسطين المحتلة سيصب في مصلحة تعزيز الموقف اللبناني.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
Lebanon 24
بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!
05:00 | 2021-05-12
12/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه نهاية صافي الديب في مسلسل "عشرين عشرين"
Lebanon 24
هذه نهاية صافي الديب في مسلسل "عشرين عشرين"
04:30 | 2021-05-12
12/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة البنزين تتصاعد... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
أزمة البنزين تتصاعد... وهذه هي الأسباب
06:00 | 2021-05-12
12/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تفوز بـ 43 مليون... ماذا جرى؟
Lebanon 24
ماغي بو غصن تفوز بـ 43 مليون... ماذا جرى؟
14:00 | 2021-05-12
12/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقة التمويلية في "خبر كان".. هذا ما سيحصل بعد العيد!
Lebanon 24
البطاقة التمويلية في "خبر كان".. هذا ما سيحصل بعد العيد!
08:20 | 2021-05-12
12/05/2021 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:12 | 2021-05-13
هذا هو موقف "القوات اللبنانية" من ملف "حائط حدشيت"
04:00 | 2021-05-13
لبنان ليس بمنأى عن حرب فلسطين.. رغم محاولات حصر الصراع بالعوامل الداخلية
03:49 | 2021-05-13
بخاري أدى صلاة العيد في مقر إقامته في اليرزة (صورة)
03:30 | 2021-05-13
تحرّش بإبنته القاصر... وخالها إدعى عليه بواسطة قرص مدمج
03:25 | 2021-05-13
زينب لحقت بحوراء وميلسون.. حادث السير المروع في ساحل العاج يخطف لبنانية ثالثة
03:10 | 2021-05-13
فوج اطفاء بيروت يعمل على إخماد حريق كبير داخل منشرة للأخشاب في خلدة (صور)
فيديو
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
Lebanon 24
فيديو مرعب.. طائرة تخرج عن السيطرة وتنحرف عن مسارها!
11:00 | 2021-05-12
13/05/2021 11:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
13/05/2021 11:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
13/05/2021 11:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact