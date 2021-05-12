كيف ستنعكس حرب غزة على مفاوضات ترسيم الحدود؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": لبنانياً يبرز السؤال عن مصير المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل حول الحدود البحرية. اللافت في هذا السياق الحرص الاميركي على تحريك هذا الملف باستمرار، فبعد آخر جلسة مفاوضات انتهت الى عدم الاتفاق جاءت لافتة زيارة السفيرة الاميركية دورثي شيا لوزير الخارجية شربل وهبة، للبحث في ملف ترسيم الحدود. وتنقل مصادر سياسية معنية بالملف أن الحوار اللبناني - الاميركي حول ترسيم الحدود لا يزال يجري تحت سقف محاولات رئيس الجمهورية ميشال عون والمبعوث الاميركي ديفيد هيل لانجاحه. وتوضح المصادر ان الجانب الاميركي وخلال جلسة التفاوض الاخيرة لم يلعب دور الوسيط ويلتزم بدوره المتفق عليه، وترك الامور تجري من دون تدخله المفترض ان يتبلور في الجلسات المقبلة. وتلاحظ المصادر عينها "تعاطياً أميركياً عقلانياً" وأن شيا تحدثت مؤخراً عن تكوّن قناعة اميركية بأن عون يريد حلاً لموضوع الحدود، وان ما حصل لا يعني ان المفاوضات وصلت الى حائط مسدود.ولكن ازاء المستجدات الميدانية كيف سيكون عليه مصير هذه المفاوضات وهل سيتم ارساء قواعد تفاوض جديدة تفيد الجانب اللبناني، خصوصاً وان اسرائيل قد تكون مجبرة على وقف عمليات التنقيب على الحدود الشمالية لما يشكله ذلك من عملية محفوفة بالمخاطر. ينتظر الوفد المفاوض القرار الاميركي بالعودة الى طاولة التفاوض انطلاقاً من الأسس التي أرساها في جلساته الاخيرة، معززاً بموقف عون وهو يأمل ان الوضع الميداني في فلسطين المحتلة سيصب في مصلحة تعزيز الموقف اللبناني.