عون فاجأ زواره

خلال استقباله فدا من القطاع السياحي والفندقي والمطاعم، زاره امس للشكوى من الواقع المرير الذي تعيشه المؤسسات وصرف العاملين فيها والقيود الاستنسابية التي تتبعها الاجهزة الرسمية في عمليات الاقفال لمواجهة جائحة كورونا، فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الوفد بحديث عن "قيامه بكل ما يلزم من أجل تفعيل السياحة على الأراضي اللبنانية كافة، وان من شأن تنشيط السياحة الداخلية هذا الصيف أن يشكل دليل عافية وتأكيداً على أن اللبنانيين يمتلكون مقومات النهوض من أية ازمة يجتازونها بتضامنهم ووحدتهم".

وقال اعضاء في الوفد "ان كل المسؤولين الذين التقيناهم في الايام الاخيرة يعيشون حالة انكار للواقع الذي يمر به لبنان، ويتحدثون بمنطق وكأن الامور على ما يرام متجاهلين ان غالبية الشعب اللبناني تعاني العوز والفقر وان اقتصادنا بالارض، ثم يحدثونك عن السياحة والتنمية".

وقال عضو في الوفد "الايجابية الوحيدة من اللقاء هي ان رئيس الجمهورية رفض منطق الاستنسابية في التعاطي مع المؤسسات السياحية في ما يتعلق باجراءات الفتح والاقفال الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حيث اعطى توجيهاته الى المسؤولين المعنيين لإيلاء مطالب القطاع السياحي الأولوية، من دون أية استنسابية ".