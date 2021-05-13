لبنان

هذا هو عدد الاطباء المهاجرين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2021 | 07:30
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يتحدث نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف بحسرة عن هجرة الاطباء اللبنانيين الى الخارج بسبب الاوضاع الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

 

ويقول "لقد وصل عدد الاطباء المهاجرين حتى اليوم الى 1200 حتى اليوم، قسم كبير منهم من أصحاب الاختصاص والكفاءات العالية هاجروا الى اوروبا واميركا واوستراليا، اي ان مغادرتهم شبه نهائية، وقسم آخر  انتقل الى دول الخليج مما يعطي الامل بعودتهم اذا تحسنت الظروف، ولكن الخطورة الاكبر هي ان غالبية الأطباء المتخرجين حديثاً غادرت لبنان فور تخرجها".

 

ويتابع النقيب "اغلبية المهاجرين تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والخمسين، وهي الفئة العمرية القادرة على النهوض بالقطاع الطبي والاستشفائي ، ما سيتسبب اذا استمرت موجات الهجرة بازمة حقيقية في القطاع، من دون ان ننسى ايضا هجرة الممرضين والممرضات، وهم الساعد الايمن للاطباء.

 

المصدر: لبنان 24

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