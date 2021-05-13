لبنان

رهان على تسوية بملف يشغل الرأي العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2021 | 02:15
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توقع مراقبون مطلعون "ان يسلك ملف الطفلة ايلا طنوس التي بترت اعضاؤها بسبب خطأ طبي، طريقه الى المعالجة بتسوية ما تنصف الطفلة التي تحتاج الى رعاية طبية مكلفة مدى الحياة، وترضي القطاع الطبي".

 

وقال المطلعون "عقدت اخيرا اجتماعات لوضع مسودة حل تبدأ بتقديم نقابة الاطباء والمستشفيات المعنية  تقارير علمية عن القضية وقدمناه، تمهيدا لاطلاق التسوية المتوقعة رغم الحكم القضائي المبرم".

 

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي طارق بيطار، قد اصدرت حكمها النهائي في القضية المذكورة وبالإجماع، فقررت رد طلبيّ فتح المحاكمة المقدّمَين من المعنيّين بالملف، وحكمت بتصديق الحكم الابتدائي، مع تعديل قيمة التعويضات المقرّة للطفلة ايللا، لتصبح 9 مليارات ليرة لبنانية يلزم بها ويدفعها المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم، إضافة إلى دخل شهري لها بمعدل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ولكل من الوالدين مبلغ 500 مليون ليرة. والمعنيون الاساسيون بالموضوع هم مستشفيان جامعيان وطبيبان.

المصدر: لبنان 24

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