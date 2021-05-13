هل يقتنع المعنيون بهذا التقرير؟

يعكف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على اعداد تقرير بحصيلة الجولة الاستطلاعية التي قام بها على عدد من المعابر الحدودية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الرقابة عليها والحد من عمليات التهريب.

وفي ضوء التقرير سيصار الى درس الخطوات المقبلة سواء لجهة عقد اجتماعٍ أمني موسّع أو انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، لاطلاع المجتمعين على مضمون التقرير ودرس الخطوات المطلوبة.

ووفق المعلومات فان الاجراءات الميدانية المتخذة من قبل الجيش والقوى الامنية لضبط عمليات التهريب ولا سيما تهريب المخدرات مستمرة وبقوة، في موازاة استمرار التحقيقات في عملية تهريب المخدرات الى مرفأ جدة من خلال صناديق احتوت على فاكهة الرمان".

وتفيد المعلومات ان الاتصالات التي أجراها الوزير فهمي مع المسؤولين في السعودية لم تنجح حتى الان في عودة السعودية عن قرارها وقف استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية.