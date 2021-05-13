اللواء ابراهيم للعسكريين لمناسبة الفطر: المطلوب منكم الصمود أكثر فأكثر

وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رسالة تهنئة إلى العسكريين لمناسبة عيد الفطر السعيد، جاء فيها: "يحل العيد هذا العام على وطننا والغصة تسابق الفرحة جراء الإنهيار العام الذي يضرب كل القطاعات ويصدعها الواحدة تلوى الأخرى. لهذا، تأتي معايدتكم مصحوبة بدعوتكم الى الصمود والتماسك في أداء الواجبات الادارية والمهام الأمنية، والتمسك بأعلى معايير الشفافية والانضباط كما عهدكم اللبنانيون".وتابع: "ان الوقائع الحياتية تصارع الأمل بالنهوض بلبنان مجددا، لكن ما بلغه الوضع يستلزم منا جميعا أفعالا وليس اقوالا، لأن الأماني لا ترد جوعا ولا تصنع فرصا، والحل صار رهن الأداء الوطني العام. لذلك المطلوب منكم الصمود أكثر فأكثر رغم ما تكابدونه يوميا بسبب الأوضاع الحياتية، لكن ما نعيشه نحن هو بالتحديد ما يعيشه كل اللبنانيين".وختم ابراهيم: "الخروج من الوضع الراهن يستلزم عملا دؤوبا ومخلصا من كل الإدارات والقطاعات العامة والخاصة للعبور من المحنة الوجودية، وهذا يتطلب آداء استثنائيا يتلاءم مع هذه الظروف الإستثنائية، وأنتم في المديرية العامة للأمن العام أنيط بكم الكثير ومطلوب منكم الأكثر، فكونوا على عهد اللبنانيين بكم".