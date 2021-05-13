لبنان

دياب بعيد الفطر: الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
13-05-2021 | 02:04
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غرّد ريس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمناسبة عيد الفطر المبارك عبر "تويتر"، فقال: "مع نهاية شهر العبادة والصبر، نتضرع إلى الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيين. إن الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة

كل عيد وأنتم بخير". 

 

مع نهاية شهر العبادة والصبر، نتضرع إلى الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيين. إن الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة
كل عيد وأنتم بخير

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