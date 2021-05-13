لبنان

أزمة دواء وبنزين في النبطية وصيدا

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:52
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أقفلت الصيدليات في منطقة النبطية أبوابها، احتجاجا على عدم تزويدها بالادوية اللازمة من قبل الشركات، فيما شوهدت طوابير من السيارات على محطات المحروقات لملء خزاناتها.
واستنكر الاهالي هذه الازمة "المفتعلة التي تتسبب بتراجع أعمالهم وتؤثر عليهم اقتصاديا واجتماعيا".

 

أما في صيدا، فقد أقفلت بعض الصيدليات أبوابها، بسبب عدم تسلم أصحابها الحد الادنى من حاجاتهم من الدواء وحليب الاطفال من الوكلاء والمستودعات.

الى ذلك، يستمر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في صيدا، كما في معظم المناطق حيث تشهد المحطات زحمة، وسط الحديث عن تقنين بتزويد المواطنين بمادة البنزين.

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