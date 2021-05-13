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لبنان
بخاري أدى صلاة العيد في مقر إقامته في اليرزة (صورة)
Lebanon 24
13-05-2021
|
03:49
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أدى سفير السعودية وليد بن عبدالله بخاري، صلاة العيد في مقر إقامته في اليرزة، في حضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السفارة.
بعد ذلك، أقام بخاري مأدبة بهذه المناسبة، حضرها سفراء الدول العربية والإسلامية وجمع من المهنئين، حيث اتخذت السفارة التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا.
ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، منوها بـ "عمق العلاقة التي تربط بين المملكة وأشقائها من الدول العربية والإسلامية"، داعيا "المولى الكريم بأن يتقبل من الجميع صيام الشهر المبارك وقيامه وأن يعيده على الأمتين أعواما عديدة والجميع، بأتم صحة وعافية وأمن وأمان".
وهنأ الضيوف السفير بخاري بهذه المناسبة، متمنين للمملكة قيادة وشعبا الخير والسلام.
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