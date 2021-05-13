هذا هو موقف "القوات اللبنانية" من ملف "حائط حدشيت"

أوضح مصدر في حزب "القوات اللبنانية" موقف الحزب من موضوع الخلاف القائم بشأن حائط بناه اهالي بلدة حدشيت في قضاء بشري لدعم الطريق المؤدية الى المدافن.

وقال المصدر في اتصال مع " لبنان 24" ان "الخلاف في مسألة الحائط المخالف في حدشيت ليس كما يصوّر بانه بين الطرف المؤيد لبناء الحائط، والطرف المعارض له، إنما الخلاف الفعلي والحقيقي هو بين من يتمسّك بتطبيق القانون، ومن يرفض تطبيق هذا القانون، بين من هو تحت سقف القانون، وبين من هو فوق سقف القانون، بين من هو مع منطق الدولة، وبين من هو مع شريعة الغاب".

أضاف المصدر "ان الطرف الأساس المعني في هذه المسألة هو مديرية الآثار في وزارة الثقافة، والنزاع القائم هو بين بعض المجموعات، وبين الوزارة، وليس كما يصوّر بانه مع "القوات اللبنانية" أو نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحاق اللذين يندرج اهتمامهما في هذه المسألة ضمن الأسباب الآتية:

أولا، تطبيق القوانين بدقة وشفافية وعدالة مطلقة في كل ما يتعلق بقضاء بشري، الأمر الذي ينسحب على هذا الحائط وضرورة تطبيق القانون لإزالته تنفيذا لقرار مديرية الآثار ووزارة الثقافة.

ثانيا، فعل أي شيء لإبقاء الوادي المقدس على لائحة التراث العالمي لما في ذلك من أهمية قصوى معنوية، وروحية، وثقافية، وحضارية، واقتصادية، وسياحية، خصوصًا أنّ إبقاء الوادي المقدّس على لائحة التراث العالمي، مع الأخذ في الاعتبار بأنّه مأهول، سيحوِّل القرى المحيطة، وفي طليعتها حدشيت، الى مقصد للزوار والسياح من انحاء لبنان والعالم كافّة، وسيؤدي حكمًا الى حركة اقتصاديّة كبيرة في حدشيت وإلى بحبوحة، وسيشكّل مورد عيش في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، لا سيّما في ظلّ هذه الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المذرية.

ثالثا، إبقاء الأهالي متجذرين في أراضيهم وقراهم بدلا من النزوح الى الساحل طلبًا لوظيفة من هنا أو من هناك، ولذلك، فإنّ تحويل الوادي المقدّس إلى مورد عيش أساسي يؤدي إلى تحقيق أربعة أهداف دفعة واحدة:

- إبقاء الأهالي في أرضهم.

- إبقاء العائلات مجموعة.

- توفير فرص عمل.

- تنمية المنطقة.

مع الأخذ بعين الاعتبار الى أّنه في زمن كورونا وانهيار العملة، قد تحوّلت السياحة من خارجية إلى داخلية، أي داخل لبنان، الأمر الذي يجب الاستفادة منه لتسليط الضوء أكثر فأكثر على قضاء بشري وواديها المقدّس؛ فضلا عن فرصة أهالي القضاء باستثمار هذا الوضع إيجابًا بما في ذلك من خدمة لهم ولمنطقتهم الحبيبة".

وابرز المصدر "القرارات الصادرة عن المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة وموضوعها "إزالة مخالفة البناء عند المقابر في بلدة حدشيت ضمن وادي قاديشا".