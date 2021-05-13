خلف: فطر سعيد بديمومة محبة بعضنا البعض

غرد نقيب المحامين ملحم خلف على حسابه على "تويتر" قائلاً: "من عزة الفقراء، من كبر البؤساء، من ترفع المحتاجين، من صيام الجائعين، من صمت الموجوعين، نستمد فرح العيد وطيبة الانسان وحلاوة هذه الارض. فطر سعيد بديمومة محبة بعضنا البعض وتمسكنا بالعيش معا وتشبثنا بالوطن وبكل ذرة من ترابه".