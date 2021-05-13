عون مهنئاً بالفطر: ‏عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية في سبيل لبنان

غرد رئيس الحمهورية العماد ميشال عون على "تويتر" قائلاً: "‏بحلول عيد الفطر السعيد تهنئتي للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا في هذه المناسبة التي تتوج شهر الفضيلة. وأسأله تعالى أن يعيننا جميعا، على مواجهة انعكاسات أزمتنا الخانقة للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض. ‏عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية وعدم المكابرة في سبيل لبنان".

بحلول عيد الفطر السعيد تهنئتي للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً في هذه المناسبة التي تتوج شهر الفضيلة. وأسأله تعالى أن يعيننا جميعاً، على مواجهة انعكاسات ازمتنا الخانقة للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض.



عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية وعدم المكابرة في سبيل لبنان.