المطران سويف معايدا بحلول الفطر السعيد: لتعزيز كل ما يخدم الانسان ويصون كرامته

توجه رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، بالمعايدة الى جميع اللبنانين، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان "تحمل ايام العيد أخبارا سارة الى كل ابناء الوطن الذين ضاقت صدورهم من الازمات المعيشية والاقتصادية المتلاحقة"،وأضاف سويف، "تأتي أيام العيد بعد ما أمضى المؤمنون زمناً من الصلاة والصوم وهما حالة عبور من واقع الى آخر، سائلين الله ان يستجيب طلباتهم، وايمانا منا بالآية التالية (اِسْأَلُوا تُعْطَوْا، اُطْلُبُوا تَجِدُوا، اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ:مت 7: 7)، نبشر كل سائل بصدق ونية طيبة، ان الله لن يرده خائبا وطلباته ستستجاب في الزمان والمكان اللذين يراهما الله مناسبين".ورأى سويف انه "لا بد للأعياد من ان تشكل محطة لنعيد النظر جميعنا كمؤسسات دينية ومدنية بطبيعة وهدف عملنا، فكل عمل لا يأخذ بعين الاعتبار خدمة الانسان وصون كرامته، يبقى بعيدا عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وغريبا عن عيشنا الواحد، الذي نسعى لتثبيته والعمل على تطويره في لبنان عامة وطرابلس خاصة".وختم سويف معتبرا "انه لابد من صحوة ضمير عند المسؤولين في هذه الايام المباركة، فالشعب موجوع ومتألم وواجب المسؤول ان يقدم له الدواء العاجل والشافي".