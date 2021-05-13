لبنان

المطران سويف معايدا بحلول الفطر السعيد: لتعزيز كل ما يخدم الانسان ويصون كرامته

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:40
A-
A+
Doc-P-822480-637565065492670438.jpg
Doc-P-822480-637565065492670438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


توجه رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، بالمعايدة الى جميع اللبنانين، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان "تحمل ايام العيد أخبارا سارة الى كل ابناء الوطن الذين ضاقت صدورهم من الازمات المعيشية والاقتصادية المتلاحقة"،

وأضاف سويف، "تأتي أيام العيد بعد ما أمضى المؤمنون زمناً من الصلاة والصوم وهما حالة عبور من واقع الى آخر، سائلين الله ان يستجيب طلباتهم، وايمانا منا بالآية التالية (اِسْأَلُوا تُعْطَوْا، اُطْلُبُوا تَجِدُوا، اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ:مت 7: 7)، نبشر كل سائل بصدق ونية طيبة، ان الله لن يرده خائبا وطلباته ستستجاب في الزمان والمكان اللذين يراهما الله مناسبين".

ورأى سويف انه "لا بد للأعياد من ان تشكل محطة لنعيد النظر جميعنا كمؤسسات دينية ومدنية بطبيعة وهدف عملنا، فكل عمل لا يأخذ بعين الاعتبار خدمة الانسان وصون كرامته، يبقى بعيدا عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وغريبا عن عيشنا الواحد، الذي نسعى لتثبيته والعمل على تطويره في لبنان عامة وطرابلس خاصة".

وختم سويف معتبرا "انه لابد من صحوة ضمير عند المسؤولين في هذه الايام المباركة، فالشعب موجوع ومتألم وواجب المسؤول ان يقدم له الدواء العاجل والشافي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:50 | 2021-05-13
08:35 | 2021-05-13
08:30 | 2021-05-13
08:19 | 2021-05-13
08:00 | 2021-05-13
07:48 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website