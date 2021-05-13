لبنان

طقس العيد.. ربيعي!

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:52
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالإجمال، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الخميس: غائم صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال حيث يتكون طبقات من الضباب. الجمعة: غائم جزئيا بالإجمال دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب. السبت: غائم جزئيا بالإجمال دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال مع استمرار تكون الضباب. الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل مع استمرار ظهور الضباب.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21، في الداخل من 11 الى 32 درحة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,38 ساعة غروب الشمس: 19,32
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