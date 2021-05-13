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لبنان
الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة
Lebanon 24
13-05-2021
|
06:07
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 12/ 5/ 2021، اعتبارا من الساعة 22,03 ولغاية الساعة 22,05، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 129 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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