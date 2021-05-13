عون ليس في وارد إرسال موفد الى باريس لمتابعة زيارة لودريان بيروت

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" بحسب مندوبها في القصر الجمهوري، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ليس في وارد إرسال موفد الى باريس، لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بيروت، وإن موقف الرئيس عون واضح وأبلغه الى لودريان خلال وجوده في بيروت".