لبنان

مع حلول عيد الفطر... هذا ما قاله باسيل عن لبنان والقدس وسوريا والعراق

Lebanon 24
13-05-2021 | 13:54
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"يحلّ الفطر السعيد هذا العام محمّلاً بالأمنيات؛ فلبنان يقاوم الانهيار والقدس تقاوم الاحتلال وسوريا والعراق يتلمّسان النهوض. للبنانيين ولشعوبنا العربية جميعًا وللمسلمين خاصةً اصدق التمنيات بأعياد هنيئة وبمستقبل مستقرّ وزاهر لنا جميعاً". 

يحلّ الفطر السعيد هذا العام محمّلاً بالأمنيات؛ فلبنان يقاوم الانهيار والقدس تقاوم الاحتلال وسوريا والعراق يتلمّسان النهوض. للبنانيين ولشعوبنا العربية جميعًا وللمسلمين خاصةً اصدق التمنيات بأعياد هنيئة وبمستقبل مستقرّ وزاهر لنا جميعاً. GB

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