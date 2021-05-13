صلاة وخطبتا عيد الفطر في سجن رومية وتوزيع حلوى على المساجين

أقامت هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى، صلاة وخطبتي عيد الفطر في سجن رومية، بتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.وأكد أمين سر الهيئة الشيخ وليد زهرة في خطبته مزايا العيد، والاستمرار بطاعة الله والاستقامة على الشرع الحنيف.وتم بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.