التجمع الطبي ينوه بتأجيل انتخابات النقابة

شكر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" رائف رضا في بيان، ل "المجلس الأعلى للدفاع والصحة ونقابة الأطباء، مساهمتهم في تأجيل انتخابات النقابة التي كانت مقررة في 23 أيار الحالي إلى أواخر أيلول المقبل، بعد مناشدتنا إياهم ذلك، بسبب غياب المناعة الاجتماعية والطبية في ظل تفشي كورونا وعدم تلقيح أكثرية الأطباء والإداريين في النقابة".